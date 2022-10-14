Контрнаступление ВСУ на Херсонском направлении продолжается.

Украина может отвоевать Херсон и освободить правый берег Днепра уже на следующей неделе.

Financial Times цитирует западных военных.

Журналисты обратили внимание на призыв коллаборантов к российским оккупантам немедленно начать "эвакуацию" населения в захваченном регионе якобы "в связи с обстрелами".

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По мнению отдельных аналитиков, это указывает на подготовку Россией "к решающей битве".

Контрнаступление ВСУ на юге

Украинские силы прорвали линию фронта в Херсоне в начале месяца, как тогда признало российское министерство обороны, что стало крупнейшим продвижением Украины на юге с начала полномасштабного вторжения Москвы в феврале. С тех пор Киев отвоевал значительную территорию к западу от Днепра.

Россия, нагнав огромное количество инженерной техники и войск, пытается наводить альтернативные переправы, мосты через шлюз Каховской ГЭС и пытается переправлять технику. Но ВСУ контролируют пути с помощью огня.

Южное оперативное командование Украины в четверг заявило, что освобождены еще пять населенных пунктов в Херсонской области, уничтожены российский командно-диспетчерский пункт и две буксируемые гаубицы.

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