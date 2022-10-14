Также сбиты два ударных дрона "Shahed-136".

Подразделение Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины уничтожило возле города Очаков Николаевской области наблюдательный пункт оккупантов.

Об этом сообщили в ВМС ВСУ.

"Вблизи города Очаков подразделениями Военно-морских сил Вооруженных сил Украины уничтожен наблюдательный пункт на берегу, который контролирует противник, и два ударных дрона "Shahed-136", - говорится в сообщении. Видео дня

Война в Украине: успехи ВСУ

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 октября, силами противовоздушной обороны уничтожено уже восемь дронов-камикадзе русских оккупантов.

Кроме того, на юге за минувшие сутки Вооруженные силы Украины поразили три места скопление живой силы и четыре позиции расположения противовоздушной обороны российских оккупантов.

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