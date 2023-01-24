Украина будет удивлена, если произойдет наступление именно беларуских войск, отметил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вероятность наступления российских военных из Беларуси существует, однако оно будет безуспешным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский заявил на совместном брифинге с президентом Финляндии Саули Ниинисте. В частности, глава государства прокомментировал заявление Беларуси о предложении подписания с Украиной "пакта о ненападении": "Все, что Украина официально предлагает, вы слышите. Мы нападать на Беларусь не собираемся и никогда не собирались. Нет таких намерений".

"Это главный сигнал от всего украинского народа к беларускому народу", - отметил он.

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Президент подчеркнул, что для Украины очень важно, чтобы Беларусь не потеряла своей независимости и не вступила, несмотря ни на какое влияние кого-либо, в эту "абсолютно позорную войну".

"Что касается этого направления... Я вижу, что большинство населения Беларуси, я уверен, что большинство военных независимой Беларуси, которые являются военными именно Беларуси, они не хотят нападать и идти силой с оружием на украинское общество", - сказал Зеленский.

Он добавил, что Украина будет удивлена, если на этом направлении произойдет наступление именно беларуских войск.

"Что касается российских войск, которые могут оказаться сегодня на любой территории любого государства, потому что они считают, что у них такой, знаете, "военный Шенген", и поэтому, мне кажется, это все зависит от уважения населения любого государства в своего государства, а также уважения руководства того или иного государства, которая может допустить или не пускать военных, вооруженных людей на свою независимую территорию", - считает глава государства.

По его мнению, "вызов такой может быть", однако украинские военные пока имеют задачу готовиться к любым вызовам.

"Это непросто, поэтому мы нуждаемся в помощи партнеров, потому что территория у нас большая... Поэтому имеем ограничения по количеству амуниции... Но я считаю, что с этого направления успеха у них не будет. Если даже оно (наступление - УНИАН) будет гипотетически", - добавил Зеленский.

Угроза Украине со стороны Беларуси - что надо знать

Как известно, сегодня, 24 января, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларуси предлагают принять совместно с Украиной "пакт о ненападении".

Стоит отметить, что Беларусь 24 февраля 2022 года разрешила российским войскам ворваться в Украину со своей территории. Позже на беларускую территории привезли российских мобилизованных и много техники РФ, там проходят различные учения, в частности, авиационные.

Украинские пограничники поделились, что по состоянию на конец декабря в Беларуси находились более 10 тысяч солдат РФ, и такого количества недостаточно для повторного наступления на Украину.

Оппозиционная беларуская журналистка Наталья Радина предупреждала, что украинцам в Запорожской области грозит атака со стороны россиян и беларусов.

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