В Беларуси находятся десятки тысяч военных РФ, утверждает журналистка.

Беларуских военных могут отправить в Россию, а оттуда направить на временно захваченные территории Украины, чтобы они приняли участие в войне.

Россияне и беларуские военные могут атаковать украинцев в Запорожской области, рассказала оппозиционная беларуская журналистка Наталья Радина в эфире программы "Аргумент".

"Мы видим, что число российских военнослужащих на территории нашей страны увеличивается… на данный момент можно говорить, что на территории Беларуси уже размещены десятки тысяч российских военнослужащих. Естественно, численность их скрывается, официальные цифры гораздо меньше", - отметила она.

Журналистка также раскрыла, о чем говорят беларуские военнослужащие.

"…что мы слышим от них: они говорят, что угроза нападения реальна, они это видят… Естественно, приказ о нападении будет отдан в последний момент, никто о нем не будет знать заранее", - сказала журналистка.

По ее словам, тем не менее, военные просто чувствуют это, видят, что их готовят все-таки к прямому вступлению в эту войну.

"Как это будет происходить? На данный момент говорится о том, что, возможно, идет отвлекающая операция для того, чтобы перетянуть силы украинской армии к границе с Беларусью", - добавила журналистка.

Радина предупредила, что возможны десанты с территории Беларуси на украинскую территорию, а также вероятен заход в Украину с территории России.

"…беларуские военнослужащие опасаются, что их направят в России, и оттуда они уже будут входить в четыре оккупированные области (РФ захватила части Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей - Ред.). Возможно, они не будут участвовать в наступательной операции, с учетом того, что, ну, очевидно, что беларусы не хотят воевать и массово будут сдаваться в плен… то есть, их хотят бросить вторым эшелоном, в частности, вот говорится о наступлении в Запорожской области…", - поделилась журналистка.

Сотрудничество России и Беларуси во время войны в Украине

Беларуская власть позволила РФ рано утром 24 февраля прошлого года вторгнуться в Украину со своей территории. Кроме того, с территории Беларуси нашу страну не раз обстреливали.

Позже Беларусь приняла российских мобилизованных, в государстве постоянно идут военные учения. Также беларуских военнообязанных звали в военкоматы "для сверки данных".

По сведениям украинских пограничников, в Беларуси по состоянию на конец декабря находились свыше 10 тысяч российских солдат, и такого числа недостаточно для повторного наступления.

РФ также активно перебрасывает в Беларусь военную технику. В частности, в начале января стало известно, что на беларуской железной дороге заметили российские грузовики с символами "Z".

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