Украинская сторона эту информацию пока не комментировала.

Беларуский диктатор Александр Лукашенко на совещании об общественно-политической обстановке и состоянии преступности в стране заявил, что Украина предложила Минску заключить пакт о ненападении.

Как передает издание "Белта", он не уточнил, от кого именно поступило предложение.

"Не знаю, зачем это украинцам. С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их. Польша, Литва вообще очумели. Зачем это им надо? Не понятно", - сказал самопровозглашенный президент.

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Украинская сторона эту информацию пока не комментировала.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что "Кремль не располагает данными о том, что Киев предложил Минску пакт о ненападении".

Позициия Беларуси по войне против Украины - что известно

Официальный Минск с первых дней полномасштабного вторжения российской армии в Украину поддерживает убийств мирных украинцев. Беларусь предоставила России свою территорию для наступления и удары по украинским городам.

По данным ГПСУ на территории Беларуси сейчас находится около 11 тысяч российских военных, однако их количество периодически меняется. По словам главы ГПСУ, пограничники не фиксируют увеличение группировок российских и беларуских войск возле украинской границы.

Кроме того, в воздушном пространстве Беларуси российские захватчики собирают данные о ПВО ВСУ для нанесения по Украине новых ударов.