По мнению Петра Черника, РФ нужно не менее 100 тысяч солдат, чтобы дойти до Сум.

Россия может готовить наступательную операцию на Сумском направлении, заявил в эфире телемарафона Петр Черник - военный эксперт и полковник запаса ВСУ.

"Я думаю, что это не будет больше, чем несколько батальонно-тактических групп до 3000 личного состава. Общая группировка "Север" насчитывает до 50 тысяч личного состава, до 400 танков, до 1000 артиллерийских стволов и где-то до 1500 БМП. Чтобы делать действительно прорывные операции на границу до Харькова или Сум, нужен хотя бы 100-тысячный корпус, этого нет. А вот операцию, как они сделали на Харьковщине - небольшой плацдарм в серой зоне - могут организовать. И мы понимаем, что нам придется отвлекать силы и средства и очень дефицитный боекомплект для артиллерии", - сказал Черник.

Он также прокомментировал слова Зеленского о том, что потери оккупантов на Харьковском направлении превышают украинские в восемь раз.

Видео дня

"Оцениваю вполне трезво и адекватно, думаю, что так и есть. И это действительно что-то беспрецедентное. Потому что даже по их нормативам, потери не могут быть 1 к 3. А мы этот показатель вдвое. А иногда, как вот, например на Авдеевском направлении, где был установлен рекорд со времен Второй мировой войны - 1 к 16. Это показывает, насколько мы искусные и мотивированные", - добавил Черник.

Возможное наступление РФ на Сумскую область: что надо знать

Накануне глава ГУР Украины Кирилл Буданов заявлял, что РФ планировала одновременно наступать на Харьковском и Сумском направлениях, однако им этого не удалось.

Впоследствии представитель ГПСУ Андрей Демченко заявил, что нельзя исключать, что РФ пойдет в новое наступление на Сумщине.

По мнению военного Юрия Федоренко, РФ имеет достаточно сил и средств для того, чтобы начать ограниченное наступление на Сумщину.

Вас также могут заинтересовать новости: