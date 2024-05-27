По словам Демченко, сейчас у РФ нет достаточного количества сил для того, чтобы быстро продвинуться вглубь украинской территории.

Силы обороны должны быть готовы к тому, что РФ попытается повторить сценарий Харьковской области на Сумском направлении, заявил спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Ведь мы понимаем коварство врага, мы понимаем, что враг продолжает по-прежнему держать определенное количество своих сил и средств в том числе и напротив этих областей. Может происходить и перегруппировка и наращивание. И нельзя исключать, что с целью даже не достижения стратегических целей, а даже с целью достижения тактических своих задач, враг может попытаться зайти на нашу территорию в том числе и по Сумской области. Аналогично, как мы видим это сейчас по Харьковской", - пояснил Демченко.

Он также добавил, что по этим причинам РФ может проводить перегруппировку на собственной территории вдоль государственной границы с Украиной.

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"Нельзя сказать, что сейчас у врага достаточно сил, чтобы осуществить действия, чтобы продвинуться слишком сильно в глубь территории нашего государства. Но с целью посеять панику, чтобы Украина держала необходимые силы со своей стороны, враг в любой момент может сделать шаг со своей территории, чтобы расширить зону активных боевых действий. Конечно, за тем, что происходит на территории РФ, активно следят наши подразделения разведки, как в Минобороны, так и ГПСУ. Чтобы военное руководство могло реагировать на те вызовы и угрозы, которые несет РФ", - сказал Демченко.

Он также рассказал, какова ситуация с укреплениями Сил обороны Украины в приграничной зоне Сумщины.

"Укреплять линию границы в инженерном плане невозможно из-за тех обстрелов, которые ведет страна-террорист. ГПСУ, как составляющая Сил обороны, наши подразделения на Сумском, Харьковском и Черниговском направлениях имеет свою полосу обороны, чтобы отражать атаки врага. Нет такого, как это было раньше, патрулирования приграничья. Сейчас оборона границы со страной-террористкой происходит военным способом", - отметил Демченко.

Возможное наступление РФ на Сумскую область: что надо знать

Накануне глава ГУР Украины Кирилл Буданов заявлял, что РФ планировала одновременно наступать на Харьковском и Сумском направлениях, однако им этого не удалось.

Впоследствии представитель ГПСУ Андрей Демченко заявил, что нельзя исключать, что РФ пойдет в новое наступление на Сумщине.

По мнению военного эксперта Романа Свитана, Украине крайне необходимо разрешение на использование оружия НАТО по российской территории. Ведь это даст возможность защитить границы в Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

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