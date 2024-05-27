По словам Юрия Федоренко, сейчас войска РФ на Харьковском направлении сосредоточились на захвате Волчанска.

Силы обороны готовятся к возможному наступлению РФ на новых участках фронта, заявил в эфире телемарафона Юрий Федоренко, командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Вооруженных сил Украины.

"Мы четко осознаем, что сил и средств у противника достаточно для того, чтобы подогревать тот тактический успех, который он имел, когда пересек линию государственной границы. А также для того, чтобы открыть еще один участок фронта для наступательных действий", – сказал Федоренко.

Он также добавил, что Силам обороны на этом направлении необходимо, чтобы партнеры позволили наносить удары их вооружением по территории РФ.

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"Нашим международным партнерам нужно осознать одну простую истину – страх порождает смерть, смелость порождает жизнь. Наши международные партнеры нуждаются в дополнительной проработке, чтобы дать нам возможность бить врага на территории РФ. Ведь от этого зависит жизнь и здоровье гражданского населения, нашего личного состава и вообще возможностей врага на линии боевого соприкосновения", – рассказал Федоренко.

Военный также рассказал о текущей ситуации в Харьковской области. По его словам, там сейчас ведутся активные боевые действия на двух направлениях.

"На направлении Глубокого объединенными усилиями нескольких бригад ситуацию удалось стабилизировать, противник в последние дни продвижений не имеет. Ведется постоянная работа по выбиванию его с занимаемых позиций, в том числе с применением БПЛА. Если говорить о Волчанске, то продолжаются чрезвычайно сложные бои, также усилились атаки в направлении Купянска. Противнику очень важно занять Волчанский плацдарм для дальнейшего продвижения в тыл нашей группировки. И параллельно они пытаются добиться успеха в направлении Купянска, чтобы пройти к Осколу", – пояснил Федоренко.

Российско-украинская война продолжается: важные новости

Ранее возможное наступление РФ на Сумскую область прокомментировали в ГПСУ. Там отметили, что РФ имеет достаточно сил для провокаций на этом направлении, однако их мало, чтобы продвинуться вглубь украинских территорий.

По информации от аналитика Bild Юлиана Рьопке, российские войска продолжают наступать в Донецкой области и смогли захватить 60% города Красногоровки.

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