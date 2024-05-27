Даже ограниченные российские наступательные операции в этих районах создадут давление на Силы обороны Украины.

Институт изучения войны установил три локации в РФ, где концентрируются оккупационные войска. Аналитики считают количество имеющегося контингента ограниченным, однако в случае наступательных операций они могут заставить Украину перебросить и растянуть войска вдоль границы.

Как сообщает ISW, первый район - Грайворон-Борисовка-Пролетарский на западе Белгородской области. Согласно спутниковым снимкам, россияне в последние недели расширили деятельность на базах и складах в населенных пунктах в этом районе. Однако пока точное количество войск неизвестно.

Участок Грайворон-Борисовка-Пролетарский позволит захватчикам возможность наступать на юг в направлении Золочева и Богодухова. Это населенные пункты на северо-запад от Харькова в пределах 25 километров от международной границы, или на запад в направлении населенных пунктов вдоль трассы Р-45, соединяющей Богодухов с Сумами.

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Как предположили эксперты, россияне могли бы вести наступательные операции в одном или в обоих направлениях одновременно. Это заставило бы ВСУ перебросить войска на больший участок границы в Харьковской и Сумской областях.

Кроме того, враг сосредоточил ограниченное количество солдат в Курской и Брянской областях вблизи границы с Сумской областью. По оценке ISW, даже ограниченная концентрация в этих районах может привести к дальнейшему стягиванию и закреплению украинских сил на международной границе.

Сейчас вооруженные силы РФ доводят Северную группировку войск в районе границы до запланированной конечной численности. После этого они, вероятно, начнут ограниченные наступательные действия на направлении Сумы-Харьков, пока Северная группировка войск не приблизится к конечной численности.

"Даже ограниченные российские наступательные операции в этих районах создадут давление, которое растянет украинскую живую силу и технику вдоль более широкого фронта и, возможно, позволит российским войскам создать тактические плацдармы для поддержки дальнейших операций или к северо-западу от города Харькова, или в направлении города Сумы", - говорится в отчете.

Однако аналитики уверены, что Северная группировка войск, даже достигнув верхней границы заявленной конечной численности, не будет иметь достаточных сил для успешной операции по окружению или захвату Харькова или Сум.

Война в Украине - наступление в Сумской и Харьковской области

Ранее начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявлял, что РФ планировала одновременно наступать на Харьковском и Сумском направлениях, однако им этого не удалось.

По мнению генерала, экс-руководителя украинской разведки Николая Маломужа, повторное наступление российских войск на Харьков и Сумы маловероятно - для этого понадобилось бы миллион военных.

Впоследствии в разведке отметили, что пока не видят угрозы наступления россиян на Харьков и Сумы.

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко вчера заявил, что российская армия вблизи украинской границы на Сумщине имеет определенные подразделения и средства, однако этих сил недостаточно, чтобы достичь стратегической цели.

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