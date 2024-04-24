Cтрашно жить, радоваться жизни, поделился мнением солист группы "Курган & Agregat".

Продолжается война в Украине и пока неизвестно, серьезно ли РФ рассматривает возможность нападения на Харьков.

В статье The New York Times говорится, что, "возможно, противник просто пытается растянуть украинские войска, заставляя их укреплять оборону вдоль нового фронта на севере, а также стремится разжечь общественную панику в Харькове".

Харьков находится недалеко от российской границы, и захватчики очень часто бьют по областному центру. Вражеские удары прокомментировал солист популярной группы "Курган & Agregat" Амиль Насиров. Собеседник поделился, что взрывы слышны ночью, а при свете дня уже можно посмотреть на то, попало под удар. "И думаешь, что это рядом, недалеко от меня, в 700-800 метрах… И думаешь: "Вау, это безумие".

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Насиров добавил: "Самое страшное, что люди к этому привыкают… Обстрелы с 11 вечера до 1 часа ночи. Что это такое? И почему мы должны к этому привыкать?". По его словам, "страшно жить, радоваться жизни".

Издание подчеркнуло, что почти ни один уголок города не избежал агрессии со стороны россиян. "Самые масштабные разрушения остались в северо-восточном районе Салтовки, где в первые дни войны ненадолго проходила линия фронта…", - подчеркивается в материале.

В Харькове, несмотря на постоянные вражеские удары, живут более 1 млн человек. Украинские чиновники сообщали, что противники с января запустили по областному центру больше ракет, чем когда-либо с первых месяцев войны. Захватчики также начали бить по городу управляемыми авиабомбами.

"Когда падает ракета, в течение трех-четырех часов все стекла убираются, все центральные дороги расчищаются… К утру все выглядит так, как будто ничего не было, и взрывов не было ", - сказал заместитель начальника Харьковской пожарной части Андрей Дронов.

Журналисты отметили, что города Украины стали более уязвимыми для российских атак из-за того, что у наших воинов сократились запасы оружия для противовоздушной обороны, однако ситуация может измениться после того, как будет получена новая помощь от США, которая сейчас находится на последней стадии одобрения.

Возможно ли наступление России на Харьков - что уже сообщалось

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что российские власти запустили новую информационно-психологическую атаку, утверждая, что задача новой группировки "Север" - захват Харькова и Сум.

Ряд экспертов не раз говорили, что у РФ сейчас нет сил для оккупации Харькова. Мэр областного центра Игорь Терехов сказал, что, даже если захватчики попытаются двинуться в сторону города, то они к нему не дойдут.

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