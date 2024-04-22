Защитники очень надеются, что она как можно быстрее поступит на передовую.

Военнослужащий 109-го батальона ВСУ Егор Фирсов с Авдеевского направления поделился эмоциями и ожиданиями от решения в США по помощи Украине.

Россия может попытаться наносить больше ударов на линии фронта перед поступлением помощи, как об этом говорят аналитики Института изучения войны, но теперь военные видят перспективу ее получения и надеются как можно быстрее использовать ее на передовой, отметил он в эфире телемарафона.

По словам Фирсова, для военных это могло стать едва ли не единственной позитивной новостью в этом году. "Это важно, потому что нам надо биться с пониманием перспективы и вот она хоть как-то нарисовалась. Когда тебе говорят, что продержитесь неделю-другую-третью и будет какая-то помощь, то это одна мотивация. А иногда ты воюешь без всякой перспективы", - акцентировал он.

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Военнослужащий добавил, что накануне на фронте все очень внимательно следили за новостями по ситуации в США с помощью Украине. "Для нас это мощная и очень обнадеживающая новость. Нам надо немного продержаться, несмотря на то, что ситуация на фронте сейчас, особенно на Восточном, очень-очень тяжелая. Вот буквально несколько минут назад мы готовились к оборонительной операции, обсуждали ее. И так везде, с кем бы ни общался, с ребятами на Часовом Яру, на Угледарском направлении, кто где, все говорят - ситуация тяжелая. Потому что каждую ночь враг пытается что-то осуществить", - отметил Фирсов.

На фронте очень надеются, что помощь как можно быстрее поступит на передовую. "Мы, как никто, видим и чувствуем поддержку Запада. Для всей страны она на словах, в новостях или цифрах, а у нас она непосредственно. Можно ее увидеть, услышать, прикоснуться, для кого-то из подразделений - использовать. Например, мы слышим и знаем, когда используются американские HIMARS. Просто летит ракета, мы ее хорошо знаем "на ухо", как она звучит и как часто она вылетает. И так в принципе во всем, в том числе, в системах контрбатарейной борьбы", - сказал военнослужащий.

Не секрет, что, в том числе, Авдеевку потеряли из-за того, что не могли навязать доминацию врагу в воздухе, отметил он. "Мы били врага дронами, знали как уничтожить танки, как противодействовать пехоте. Но как противодействовать самолетам, которые бросали на нас десятки ФАБов в день, это мы не понимали как делать. И какого-то паритета борьбы в воздухе у нас не было. Поэтому мы постоянно ждем новости по самолетам и по качественному ПВО, типа Patriot", - акцентировал Фирсов.

Он отметил, что новую помощь хотелось бы увидеть на фронте уже через "две-три недели", однако есть понимание бюрократических процессов. "Имею надежду и ожидания, что в перспективе до месяца мы должны что-то получить и увидеть, что нам может помочь. Очень надеемся, что это не растянется на какое-то полугодие. Потому что сил конечно мало, но держимся и бьем врага", - резюмировал Фирсов.

Новая помощь от США: последние новости

Напомним, 20 апреля Палата представителей Конгресса США поддержала проект закона, в котором предусмотрены десятки миллиардов долларов на помощь Украине в сфере безопасности. Документ еще должен принять Сенат, затем его дадут на подпись президенту Джо Байдену.

В американском Институте изучения войны считают, что в ближайшие недели российские захватчики могут попытаться воспользоваться ограниченным окном возможностей до прибытия в Украину помощи.

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