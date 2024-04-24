В центре противодействия дезинформации утверждают, что Россия не имеет достаточно сил для наступления на Сумщину или Харьковщину.

Кремль запустил новую информационную атаку, утверждая, что задачей новой группировки "Север" является оккупация Харькова и Сум. Впрочем, это не соответствует действительности, уверяют в Центре противодействия дезинформации (ЦПД).

"Удар по телебашне в Харькове - это также о панике, о сигнале цифры, который попытаются забить своим эфиром. Так же и сообщение о наступлении - это запугивание. Группировку войск "Север" планируется довести до 46 тысяч. Техники - до 1000 единиц. Этого недостаточно для наступления. Эта группировка пока будет существовать для сковывания части наших войск", - пояснил руководитель ЦПД Андрей Коваленко.

Он также добавил, что это уже вторая попытка запугать жителей Харькова. Первая оказалась неудачной, ведь харьковчане не покинули свой город.

Видео дня

"Сейчас враг активизировался перед маем-июнем, пугает наступлением, которое невозможно. Они могут создать имитацию на границе, могут бить ракетами, но пока сил для наступления на Харьков у них нет. Однако есть ракеты для террора. Им нужен пустой Харьков. Нужны пустые Сумы и Чернигов. Они знают, если у них получится создать панику, то это повлияет на общество. И также они знают, что им нужна территория без украинцев, а пока украинцы в своих городах, их не получится захватить", - пояснил Коваленко.

По словам руководителя ЦПИ, Кремль продолжает распространять дезинформацию через ТікТок. Позже эти видео попадают в Viber и ТԌ-каналы.

Россия усиливает информационные атаки против Украины

Ранее о том, что РФ может начать новое наступление на Харьков - это информационная атака, сообщали аналитики из Института изучения войны. Там отметили, что РФ не имеет достаточно ресурса для такой операции.

ГУР накануне сообщало о другом ИПСО России - новый тренд в ТикТок под названием "Уклонист". Таким образом Кремль пытается расколоть общество, когда с одной стороны есть "оборонцы", а есть "уклонисты".

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