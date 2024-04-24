Кремль запустил новую информационную атаку, утверждая, что задачей новой группировки "Север" является оккупация Харькова и Сум. Впрочем, это не соответствует действительности, уверяют в Центре противодействия дезинформации (ЦПД).
"Удар по телебашне в Харькове - это также о панике, о сигнале цифры, который попытаются забить своим эфиром. Так же и сообщение о наступлении - это запугивание. Группировку войск "Север" планируется довести до 46 тысяч. Техники - до 1000 единиц. Этого недостаточно для наступления. Эта группировка пока будет существовать для сковывания части наших войск", - пояснил руководитель ЦПД Андрей Коваленко.
Он также добавил, что это уже вторая попытка запугать жителей Харькова. Первая оказалась неудачной, ведь харьковчане не покинули свой город.
"Сейчас враг активизировался перед маем-июнем, пугает наступлением, которое невозможно. Они могут создать имитацию на границе, могут бить ракетами, но пока сил для наступления на Харьков у них нет. Однако есть ракеты для террора. Им нужен пустой Харьков. Нужны пустые Сумы и Чернигов. Они знают, если у них получится создать панику, то это повлияет на общество. И также они знают, что им нужна территория без украинцев, а пока украинцы в своих городах, их не получится захватить", - пояснил Коваленко.
По словам руководителя ЦПИ, Кремль продолжает распространять дезинформацию через ТікТок. Позже эти видео попадают в Viber и ТԌ-каналы.
Россия усиливает информационные атаки против Украины
Ранее о том, что РФ может начать новое наступление на Харьков - это информационная атака, сообщали аналитики из Института изучения войны. Там отметили, что РФ не имеет достаточно ресурса для такой операции.
ГУР накануне сообщало о другом ИПСО России - новый тренд в ТикТок под названием "Уклонист". Таким образом Кремль пытается расколоть общество, когда с одной стороны есть "оборонцы", а есть "уклонисты".