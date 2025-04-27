Это позволит российским войскам противостоять украинским беспилотникам.

Россия планирует изменить тактику для нового наступления летом и осенью 2025 года. Как утверждают аналитики Института изучения войны, РФ готовится перейти к сисематическому использованию мотоциклов в наступательных операциях, чтобы противостоять украинским беспилотникам.

Как пишут аналитики, на днях Минобороны РФ опубликовало видеозапись, на которой видно, как российские бойцы на полигоне отрабатывают тактику наступления и обороны на мотоциклах в группах по два-три человека.

"Видео свидетельствует о том, что российские военные разрабатывают тактику систематического наступательного использования мотоциклов и, очевидно, готовятся выдать российскому персоналу в Украине увеличенное количество мотоциклов", - говорится в отчете.

Видео дня

Также пресс-секретарь Харьковской группировки ВСУ Павел Шамшин сообщил, что , по данным украинской разведки, российские военные обучают своих солдат тактике ведения боя с использованием мотоциклов, и это является признаком, что российские войска, вероятно, будут все чаще использовать мотоциклы в наступательных операциях в Украине летом и осенью 2025 года.

Шамшин отметил, что мотоциклы позволяют российским солдатам увеличить скорость и маневренность, что крайне важно для уклонения от ударов украинских беспилотников. В то же время громкий шум мотоцикла мешает мотоциклисту услышать приближающиеся беспилотники.

В ISW также отмечают тенденцию к увеличению числа российских подразделений, проводящих механизированные и комбинированные моторизованные десанты и перевозящих пехоту на мотоциклах и гражданских автомобилях по всей линии фронта.

"Российское командование продолжает адаптировать свою тактику для противодействия ударам украинских беспилотников и, вероятно, для смягчения недостатка техники российских военных в результате больших потерь бронетехники летом и в начале осени 2024 г.", - отмечают аналитики.

Российское наступление - новости

Ранее сообщалось, что войска РФ активизировались на границе. В ГПСУ отметили, что самыми горячими направлениями являются Сумщина и Харьковщина. В ведомстве добавили, что когда враг объявлял "перемирие", его подразделения продолжали наносить удары, в том числе по подразделениям пограничной службы.

Также в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" сообщили, что российские войска хотят выйти на административные границы Донецкой и Днепропетровской областей до 9 мая.

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