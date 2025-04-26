По словам Гетьмана, наступление РФ понемногу начинается.

Сейчас на фронте не очень увеличилось количество боевых столкновений. Об этом рассказал майор запаса НГУ Алексей Гетьман в эфире "Эспрессо".

"Россияне говорили, что весной-летом 2025 года усилят наступательные действия, то есть будут делать еще одну наступательную операцию. Наша разведка об этом знала еще осенью прошлого года. Затем об этом наступлении говорило и наше политическое руководство - что есть информация о наступательных действиях врага на Сумском, Харьковском и Запорожском направлениях. Почти одновременно с этими сообщениями главком Сырский отметил, что увеличение активности противника можно рассматривать, по меньшей мере на нашей северной границе, как наступательные действия, которые россияне анонсировали", - отметил военный.

Гетьман подчеркнул, что армия РФ пока не объявила официально о том, что начинает наступление.

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"Если проанализировать статистику за год, то на сегодня несущественно увеличилось количество боевых действий. На разных направлениях фронта незаметны какие-то значительные изменения. Можно считать, что наступление понемногу начинается, но успеха противник не имеет", - подытожил майор запаса НГУ.

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее украинские военные ответили, захватили ли россияне "господствующие высоты" в Часовом Яру. По их словам, сейчас ситуация непростая на этом направлении, но говорить о том, что господствующие высоты были взять, не стоит.

Также стало известно, что войска РФ активизировались на границе. В ГПСУ отметили, что самыми горячими направлениями являются Сумщина и Харьковщина. В ведомстве добавили, что когда враг объявлял "перемирие", его подразделения продолжали наносить удары, в том числе по подразделениям пограничной службы.

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