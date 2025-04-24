Сообщается, что больше всего оккупанты используют разнообразные дроны.

После "перемирия" на Пасху российская оккупационная армия активизировалась на украинских границах, больше всего - на Сумщине и Харьковщине. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко.

По его словам, ситуация на всех участках на границе с РФ и по всей линии фронта непростая. В то время, когда враг объявлял "перемирие", его подразделения продолжали наносить удары, в том числе по подразделениям пограничной службы.

"Сейчас враг активизировал свои действия на всех этих участках. В первую очередь, обстрелы: использует авиацию, артиллерию, в частности, реактивные системы залпового огня, обстрелы из танков, минометов, удары дронами (сбросы, FPV-дроны, дроны на оптоволокне). Больше всего враг применяет именно дроны... На границе с РФ противник активно ведет действия на Волчанском направлении. Применяет тактику малых штурмовых групп в районе Басовки, Журавки - это Сумской отрезок", - сказал Демченко.

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По данным спикера, на границе с РФ враг наиболее активен именно на Сумском и на Харьковском направлениях. В частности, на границе с Сумской областью агрессор долго держал определенные силы и средства в пределах Курской области РФ, а сейчас применяет их в районах украинских населенных пунктов Басовка и Журавка.

"К счастью, враг сейчас не применяет бронированную технику, но действует тактика малых штурмовых групп. Но надо понимать, что он пытается закрепиться и расширить боевые действия уже на нашей территории", - сказал Демченко.

Он добавил, что оккупанты держат большие силы в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск на Харьковщине и активно штурмуют на Краматорском направлении.

Также Демченко рассказал, что на Черниговщине, на границе с Брянщиной, ситуация находится под контролем, а на границе с Беларусью ситуация неизменна.

"Пока Беларусь поддерживает Россию - мы не имеем права терять бдительность. Мы усиливаем линию границы и укрепления, чтобы наши воины имели все возможности противодействовать в случае повторной агрессии с той стороны", - сообщил спикер ГПСУ.

Как писал УНИАН, на юге Украины армия РФ сосредотачивает живую силу и технику, чтобы усилить штурмы. По словам представителя Сил обороны юга Украины Владислава Волошина, россияне накапливают мотоциклы, багги, квадроциклы для того, чтобы быстро передвигаться по полю боя и добраться до укреплений ВСУ. Самые тяжелые отрезки фронта на юге - Ореховское, Гуляйпольское и Новопавловское направления, где противник постоянно проводит штурмовые действия.

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