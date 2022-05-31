Первый рубеж сделает невозможным, в случае нападения, применение врагом артиллерийских подразделений.

Первый рубеж обороны Киева на случай нового штурма российских захватчиков строится на большом расстоянии от столицы.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация в Telegram.

"Если будет повторный штурм, избежать повреждений мы не можем, но, чтобы максимально их уменьшить, первый рубеж обороны Киева оборудуется на большом расстоянии от города, чтобы сделать невозможным применение в первую очередь артиллерийских подразделений противника", - отмечается в сообщении.

"К встречи с врагом нужно быть готовым, даже если такой сценарий кажется невозможным", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 30 мая глава военной администрации столицы Николай Жирнов заявил, что признаков формирования войск РФ на север от украинской границы для нового наступления на Киев не наблюдается. В то же время, по его словам, соответствующая угроза сохраняется.

"Готовимся к его (врагу - УНИАН) встрече: готовим рубежи и позиции в инженерном отношении, строятся оборонительные сооружения, определенная местность готовится для минирования, проводится подготовка войск с учетом накопленного опыта", - подчеркнул он.

"Угроза существует и будет существовать, пока мы не победим, однако Киев готовится дать надлежащий отпор врагу!"- заявил Жирнов.

Ранее первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин подчеркнул, что россияне просчитались, надеясь захватить Киев за несколько дней, однако эта война с РФ может быть далеко не последней.

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