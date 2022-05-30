Столичные школы завершают этот учебный год в дистанционном режиме, а часть детских садов откроют с 1 июня.
Как отметил городской голова Виталий Кличко, власть определила нынешнюю потребность в местах и решила открыть 34 коммунальных сады в разных районах города.
"Это сложное решение для столицы, живущей в условиях военного положения, но необходимое. Поскольку многие родители работают или планируют вернуться к работе, в том числе и на предприятия критической инфраструктуры, а детей оставить не с кем. Основанием для принятия ребенка в садик будет справка от обоих родителей о том, что они работают", - сообщил он.
Возобновят свою работу только те детсады, в которых или рядом с которыми есть укрытие, а именно:
- Голосеевский район - 6 садиков (№ 106, 196, 262, 340, 389, 798)
- Дарницкий район - 2 садика (№550, 809)
- Деснянский район -1 садик (№758)
- Днепровский район - 4 садика (№ 244, 535, 619, 655)
- Оболонский район - 3 садика (№30, 572, 704)
- Печерский район - 1 садик (№424)
- Подольский район - 3 садика (№307,486,777)
- Святошинский район - 3 садика (№33, 179, 214)
- Соломенский район - 6 садиков (№10, 63,168, 376, 382, 648)
- Шевченковский район - 5 садиков (№79, 112, 180, 429, 810)
Также, по словам Кличко, уже готовы к возобновлению работы 14 частных садиков Киева.
Как писал УНИАН, в украинской столице планируют восстановить поврежденные здания школ и детсадов чтобы с 1 сентября начать полноценную работу всех учреждений.