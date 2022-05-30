Также уже готовы к возобновлению работы 14 частных садиков Киева.

Столичные школы завершают этот учебный год в дистанционном режиме, а часть детских садов откроют с 1 июня.

Как отметил городской голова Виталий Кличко, власть определила нынешнюю потребность в местах и решила открыть 34 коммунальных сады в разных районах города.

"Это сложное решение для столицы, живущей в условиях военного положения, но необходимое. Поскольку многие родители работают или планируют вернуться к работе, в том числе и на предприятия критической инфраструктуры, а детей оставить не с кем. Основанием для принятия ребенка в садик будет справка от обоих родителей о том, что они работают", - сообщил он.

Возобновят свою работу только те детсады, в которых или рядом с которыми есть укрытие, а именно:

Голосеевский район - 6 садиков (№ 106, 196, 262, 340, 389, 798)

Дарницкий район - 2 садика (№550, 809)

Деснянский район -1 садик (№758)

Днепровский район - 4 садика (№ 244, 535, 619, 655)

Оболонский район - 3 садика (№30, 572, 704)

Печерский район - 1 садик (№424)

Подольский район - 3 садика (№307,486,777)

Святошинский район - 3 садика (№33, 179, 214)

Соломенский район - 6 садиков (№10, 63,168, 376, 382, 648)

Шевченковский район - 5 садиков (№79, 112, 180, 429, 810)

Также, по словам Кличко, уже готовы к возобновлению работы 14 частных садиков Киева.

Как писал УНИАН, в украинской столице планируют восстановить поврежденные здания школ и детсадов чтобы с 1 сентября начать полноценную работу всех учреждений.

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