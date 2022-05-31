Енин отметил, что угрозы с воздуха существует несмотря на то, что столица имеет мощную систему ПВО.

Россияне просчитались, надеясь захватить Киев за несколько дней, однако нынешняя война с РФ может быть далеко не последней.

Об этом заявил "РБК-Украина" первый замминистра внутренних дел Евгений Енин.

"Пожалуй, гарантировать, что от решения захватить Киев или Украину кто-то откажется – это наивно. И этого, пожалуй, не произойдет даже тогда, когда закончится война. Имея таких соседей под боком – лучше перманентно готовиться к агрессиям и наращивать свою мощь так, чтобы сюда просто боялись сунуть свой нос агрессоры и их сообщники. Когда закончится война, мы все равно должны и будем готовиться к новым вторжениям. Соседей не выбирают", - отметил он.

Енин отметил, что опасность существует и там, где "относительно безопасно". В том числе - в столице.

"Даже в условно мирном сейчас Киеве есть риски и угрозы. Прежде всего, это ракетно-бомбовые удары со стороны РФ, несмотря на то, что Киев один из самых защищенных городов Украины с точки зрения противовоздушной обороны", - сказал чиновник.

Он также уточнил, что для столицы есть и "более невидимые угрозы".

"Начиная от последствий временной оккупации, которые оставил после себя враг, включая ДРГ. Также на определенном этапе мы видели спад преступности, но с учетом общего снижения уровня жизни мы еще столкнемся с ростом уровня преступности, посттравматическим синдромом и другими проблемами", - предупредил заместитель министра.

Ранее глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявлял, что в Киевской области возле границы с Беларусью в настоящее время все спокойно, однако регион постоянно находится под угрозой вторжения России.

Как писал УНИАН, в администрации Путина до сих пор считают, что они могут "довести войну в Украине до победы" за несколько месяцев и захватить Киев.