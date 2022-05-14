В этом плане предусмотрены формы и способы действий войск, а также подготовки инфраструктуры.

Непосредственной угрозы Киеву сегодня нет, но военное руководство разработало план обороны на случай наихудшего сценария повторного наступления врага.

Об этом в эфире национального телемарафона сказал начальник штаба Киевской военной администрации Сергей Корнийчук, передает "Укринформ".

"Непосредственной угрозы столице сегодня нет. Но учитывая, что столица – это крупный политический и экономический центр, Киев всегда будет одной из главных стратегических целей противника. Учитывая это, мы готовимся к худшему сценарию - это повторное наступление", - сказал Корнийчук.

По его словам, на случай повторного наступления врага военное руководство разработало план обороны Киева, учтя все недостатки и просчеты во время такого наступления в начале войны.

"Ставятся задачи как военным, так и гражданским по подготовке к обороне. В этом плане предусмотрены формы и способы действий войск, а также подготовки инфраструктуры. В том числе фортификационное оборудование рубежей, позиций, начиная с дальних подступов к кварталам в центре города", - отметил Корнейчук, не вдаваясь в подробности из-за военной тайны.

Ранее сообщалось, что сейчас перспектив наступления на Киев со стороны Беларуси или России нет.

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