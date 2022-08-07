Ранее сообщалось, что российские войска стягивают все свои резервы на юг Украины.

Российским войскам не хватит сил для нового наступления на Николаев.

Такое мнение высказал военный обозреватель Денис Попович в эфире Радио НВ.

"У меня есть сомнения, что у оккупантов будут успехи на Николаевском направлении, потому что за это время там никто не сидел, сложа руки. Были созданы мощные оборонные системы", – отметил он.

Что касается возможностей оккупантов, то эксперт выразил уверенность, что у них попросту недостаточно ресурсов для подобного наступления.

"Тем более, что мы помним мартовские дни, когда у оккупантов были значительно лучшие условия для того, чтобы наступать на Николаев, и они были близко. Но их откинули. И теперь у них куда хуже условия для наступления. Куда хуже условия и значительно хуже качество личного состава и вообще войск".

Ранее сообщалось, что российские войска стягивают все свои резервы на юг Украины. В МВД предупреждали о возможном штурме.

Тем временем Вооруженные силы Украины готовятся идти в контрнаступление на юге, в в связи с чем жителей Херсонской и Запорожской областей призывают немедленно эвакуироваться, отметила министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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