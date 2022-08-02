По мнению Ростислава Смирнова, когда враг доукомплектует все батальонно-тактические группы, он может начать штурмовые действия.

Россияне перебрасывают все резервы на юг Украины, не исключено проведение штурмовых действий.

Об этом в эфире информационного телемарафона сообщил советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов.

"Они перебрасывают практически все свои резервы, все войска, которые они имеют, на юг страны. Мы знаем, что враг даже перебросил "знаменитую" 35-ю армию, которая была в Киевской области. Мы ее знаем прекрасно по Буче, по другим городам Киевской области. Враг стягивает сейчас абсолютно все резервы, даже те, которые стояли, ожидая команду", - сказал Смирнов.

По его словам, после доукомплектования враг, очевидно, может начать штурмовые действия.

"И когда враг доукомплектует все батальонно-тактические группы, конечно, он будет в том числе не сидеть просто ожидать, а и проводить определенные штурмовые позиции", - добавил он.

Напомним, российские оккупанты ворвались на украинскую территорию без объявления войны рано утром 24 февраля. Врагам удалось взять под контроль, в частности, часть Луганской области.

Защитники Украины давали достойный отпор противнику. Состоянием на 2 августа на нашей земле ликвидированы около 41 170 врагов.

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