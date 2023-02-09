Российские оккупанты на севере Харьковщины проводят разведку боем, но это - не наступление, говорят военные.

Север Харьковщины - одно из направлений, где российские захватчики, вероятно, попытаются осуществить новое наступление. Государственная граница на севере Харьковской области - это теперь фактически линия ежедневных боевых столкновений, говорится в сюжете ТСН.

Все лето, а особенно в начале осени, когда наши защитники вытесняли оккупантов в сторону севера, здесь шли тяжелые бои. Сейчас эта территория деоккупирована, но не мирная. Здесь ежедневно фиксируют обстрелы по несколько раз.

Случается, что вдоль границы и по близлежащим населенным пунктам летят вражеские снаряды класса "воздух-земля". В последние недели участились случаи, когда здесь пытаются ползти немногочисленные группы вражеских пехотинцев. Тактика, когда враг тихо пытается прощупать слабые места в украинской защите, совсем не нова.

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Российские оккупанты на севере Харьковщины проводят разведку боем, но это - не наступление, говорят военные. В то же время признают, что напротив Харьковской области с севера враг накапливает силы. Тяжелую бронетехнику россияне пытаются подтягивать по несколько единиц, преимущественно в темное время.

На своей территории россияне выстраивают собственную линию обороны, но наши военные только наблюдают, признает командир 228-го батальона. Но когда же оккупанты идут вперед, наши воины задействуют вооружение.

"Сегодня все везде по линии государственной границы их (оккупантов, — УНИАН.) ожидают, и поверьте мне, наши ВСУ готовы встретить их хорошо", — говорит боец с позывным "Дядя Рома".

Новое наступление России - где оно может произойти

Издание Financial Times 5 февраля сообщило, что украинским властям передали информацию о новом наступлении России, которое может состояться в течение 10 дней. При этом вероятным направлением атаки называют западную часть Луганской области.

В Минобороны Украины заявляли, что РФ может начать новое наступление до 24 февраля. Она может наступать на двух направлениях - на Донбассе или на юге.

В январе Генштаб сообщал, что в скором времени Россия попытается выйти на админграницу Донецкой области и захватить левобережную часть Запорожской области.

В ГУР заявляют, что российские войска пойдут в наступление на трех направлениях - Донецком, Луганском и Запорожском.

Секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что новое масштабное наступление оккупантов может начаться в Харьковской или Запорожской областях.

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