Аналитики считают, что российские войска могут пойти в наступление в Луганской области.

Власти Украины получили информацию о том, что Россия может пойти в новое наступление в течение 10 дней.

Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на неназванного советника украинской армии. "Советник украинских военных сообщил, что Киев получил "очень надежную информацию о намерениях" России начать атаку, добавив, что она может произойти в течение 10 дней", - говорится в сообщении.

Аналитики считают, что вероятным местом для новой российской атаки является западная часть Луганской области в районе Кременной и Лимана.

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Вероятность нового наступления РФ

Напомним, недавно Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что что РФ может приурочить свое новое наступление к 24 февраля. По его мнению, они могут наступать на двух направлениях - на Донбассе или на юге.

Представитель украинской военной разведки Андрей Черняк сообщал, что Путин приказал до марта захватить территории Донецкой и Луганской областей. Сейчас оккупанты перебрасывают на восток дополнительные подразделения.

Командующий ВС Литвы Вальдемарас Рупшис убежден, что россияне спешат перейти в наступление до начала поставок западной техники Украине.

В американском Институте изучения войны считают, что Кремль опять переоценивает возможности своей армии, поэтому новое наступление может завершиться преждевременно.

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