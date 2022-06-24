За сутки на подконтрольной части Донецкой области погибли 7 человек, 4 человека были ранены.

В Донецкой области ситуация остается сложной, однако за минувшие сутки враг не имел успеха в своих наступательных действиях.

Об этом рассказал председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире всеукраинского телемарафона.

"В Донецкой области ситуация остается сложной, впрочем за минувшие сутки враг в очередной раз не имел успеха в своих наступательных действиях. Наиболее острые и напряженные моменты – это Бахмутское направление, оно зависит от того, насколько будут наступательными действия врага в Луганской области и, соответственно, Лиманское направление и из направления города Святогорск, где враг основные намерения выхода имеет на Славянск и Краматорск", - сказал Кириленко.

Председатель ОВА отметил, что Марьинка, Красногоровка и Авдеевка являются теми населенными пунктами, которые враг и днем, и ночью обстреливает из всех видов вооружения, в том числе использует баллистические ракеты. Но при этом не может продвинуться для того, чтобы выйти на город Константиновка и иметь успех в Константиновском, Дружковском направлении.

Кириленко отметил, что, в частности, в Авдеевке нет ни одного дома, который бы не был либо разрушен полностью, либо частично поврежден.

"Нет ни одного города, который был бы безопасен на территории Донецкой области. За сутки погибли 7 человек, 4 человека были ранены – это на подконтрольной территории. К сожалению, я не помню таких суток, чтобы среди местного населения не было убитых и раненых", - сказал Кириленко.

Война в Украине: актуальные данные

Россия сосредоточила все усилия на захвате Северодонецка и выходе в Лисичанск. Враг закрепляется на ранее захваченных позициях в районах Лоскутовки и Рай-Александровки.

На Луганщине оккупанты пытаются установить контроль над Горным и уже заняли Николаевку. Попытку наступления врага в направлении Марьинки ВСУ жестко подавили.

Украинские военные остановили наступление российских оккупантов в направлении южной окраины Лисичанска Луганской области - нанесли противнику потери и заставили отступить.

Под Харьковом противник обстреливает ранее освобожденные села пытается удержать занимаемые рубежи, чтобы не дать ВСУ выйти к границе.

По данным Минобороны, ВСУ сейчас осуществляют маневровую оборону на Донбассе, потому что у врага огневое преимущество. Украинские защитники делают все, чтобы не допустить окружения российскими силами.

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