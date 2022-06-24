Всего потери России за все время полномасштабной агрессии составили около 34 530 человек.

Украинские защитники уничтожили в боях еще сотню оккупантов. Всего потери России за все время полномасштабной агрессии составили около 34 530 личного состава.

Об этом говорится в обновленных данных Генштаба по состоянию на утро 24 июня.

В боях уничтожено: 1507 вражеских танков; 3637 боевых бронированных машин; 759 артиллерийских систем; 241 РСЗО; 99 средств ПВО; 216 самолетов; 183 вертолетов; 622 БПЛА; 137 крылатых ракет; 14 кораблей/ катеров; 2553 автомобильной техники и автоцистерн; 60 единиц специальной техники.

За прошедшие сутки ВСУ уничтожили три танка, одну реактивную систему залпового огня, три артиллерийские системы, два БПЛА, 5 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

Война в Украине: актуальные данные

Россия сосредоточила все усилия на захвате Северодонецка и выходе к Лисичанску. Враг закрепляется на ранее захваченных позициях в районах Лоскутовки и Рай-Александровки.

На Луганщине оккупанты пытаются установить контроль над Горным и уже заняли Николаевку. Попытку наступления врага в направлении Марьинки ВСУ жестко подавили.

Украинские военные остановили наступление российских оккупантов в направлении южной окраины Лисичанска Луганской области - нанесли противнику потери и заставили отступить.

Под Харьковом противник обстреливает ранее освобожденные села, пытается удержать занимаемые рубежа, чтобы не дать ВСУ выйти к границе.

По данным Минобороны, ВСУ в настоящее время осуществляют маневренную оборону на Донбассе, так как у врага огневое преимущество. Украинские защитники делают все, чтобы не допустить окружение российскими силами.

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