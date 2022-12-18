Отвоевание земли всегда начинается с общества, отметил президент Украины.

Президент Владимир Зеленский заявил, что основа для того, чтобы произошло освобождение Крыма, захваченного Россией, есть - деоккупация территории всегда начинается с желания общества.

Отвоевание полуострова началось в головах людей, это очень важно, рассказал украинский лидер в интервью французскому телеканалу TF1 info.

Глава государства отметил, что Крым враг просто так не отдаст.

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"Сама операция еще не началась. Когда она начнется, вы это точно услышите... надо быть готовыми и уходить. Отвоевание всегда начинается с общества: с желания и готовности. Я считаю, что начало есть", - сказал Зеленский.

Освобождение Крыма ВСУ - что надо знать

РФ захватила украинский Крым в 2014 году. Такой агрессивный шаг российских властей осудил почти весь мир. Позже Россия превратила курортный полуостров в военную базу.

Сначала Киев хотел вернуть Крым под свой контроль дипломатическим путем, однако после полномасштабного вторжения России ситуация кардинально изменилась. Теперь украинская власть стремится силой освободить от захватчиков все свои территории.

В конце ноября советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Крым освободят от оккупантов через 6 месяцев. Такое заявление разозлило зампреда российского Совбеза Дмитрия Медведева.

Полковник запаса ВСУ Олег Жданов считает, что вернуть полуостров под контроль Украины за такой срок реально.

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