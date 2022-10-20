Для выполнения соответствующих целей противник сосредоточил в Южнобугском операционном районе около 45 батальонно-тактических групп.

Сейчас задачей номер один для России является сдерживание украинского контрнаступления на юге.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ, бригадный генерал Алексей Громов.

Он сообщил, что по данным разведки, задачей номер один для вооруженных сил РФ в ближайшую перспективу является удержание фронта и остановка украинского контрнаступления на Херсонском направлении. Такую задачу враг планирует решить за счет первой волны частичной мобилизации и путем увеличения количества группировок вооруженных сил на правобережье Днепра.

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По информации Громова, сегодня для сдерживания продвижения украинских войск на Южнобугском операционном направлении противник сосредоточил до 45 батальонно-тактических групп. При этом враг постоянно пытается восстановить переправы через реку Днепр.

Наступление ВСУ: что известно

Как сообщал УНИАН, в Запорожской области ВСУ уничтожили 15 единиц вражеского вооружения и военной техники.

По данным Генштаба, на Южнобугском направлении враг продолжает обустраивать оборонительные позиции.И для сдерживания контрнаступления наших войск обстреливает населенные пункты вдоль всей линии соприкосновения.

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