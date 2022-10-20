В Запорожской области уничтожили около 15 единиц вражеского вооружения и военной техники, поделились в Генштабе армии Украины.

В течение нескольких дней в Запорожской области в результате ударов, нанесенных украинскими воинами, получили ранения около 150 российских захватчиков.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"По уточненной информации, в результате ударов Сил обороны в течение последних дней, подтверждено поражения живой силы и техники противника в Запорожской области - до 150 военнослужащих ранено и уничтожено около 15 единиц вооружения и военной техники", - говорится в сообщении.

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Ситуация во время войны с Россией на Запорожском направлении - важные новости

РФ в результате полномасштабного вторжения захватила, в частности, ряд населенных пунктов в Запорожской области и уже назвала их "своими".

ВСУ дают достойный отпор противнику и в конце августа начали контрнаступательные действия на разных направлениях фронта.

Утром 20 октября Генштаб ВСУ сообщил, что захватчики не вели активные наступательные действия на Запорожском направлении, однако в этом регионе обстреляли ряд населенных пунктов.

Стоит отметить, что по состоянию на 20 октября в Украине уже ликвидировали 66 650 противников и, в частности, 2 567 вражеских танков и 1 646 артсистем.

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