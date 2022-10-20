Он предупредил, что россияне могут устроить кровавую провокацию - обстрелять жилые массивы, чтобы оправдать эвакуацию населения из Херсона.

Президент РФ Владимир Путин находится в агонии, а потому принимает "тяжелые решение" по Херсону. На фоне "эвакуации" из города неподалеку от него были замечены РСЗО.

Что задумали россияне, в эфире проекта FreeДом рассказал советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.

Он отметил, что оккупанты призывают людей принимать участие в так называемой эвакуации, среди согласившихся немало коллаборантов, ведь они убегают из-за страха, что их разоблачат в участии в псевдореферендуме.

"Я называю это депортацией, потому что если посмотреть тот список вещей, которые оккупанты рекомендуют взять с собой, это билет в один конец. Оккупанты уже заявили, что повезут людей в Краснодарский край, им якобы выдадут жилищные сертификаты", - говорит Хлань.

Он предупредил, что россияне могут устроить кровавую провокацию - обстрелять жилые массивы, чтобы оправдать эту эвакуацию.

"Сейчас очевидцы говорят, что оккупанты подогнали много "Градов" за Олешками. Они там сконцентрированы возле трассы, возле леса", - отметил советник главы Херсонской ОВА.

Также он назвал "агонией" введение Путиным военного положения на оккупированных территориях Украины.

Освобождение Херсонщины: что известно

В конце августа украинские войска пошли в масштабное контрнаступление. Освобождение территорий от российских оккупантов продолжается и в Херсонской области. По состоянию на 9 октября на Херсонском направлении от захватчиков освободили более 1 170 квадратных километров земель.

Советник председателя Херсонской ОВА Сергей Хлань заявил, что на Херсонском направлении у оккупантов наблюдается паника. Они уже бегут из Берислава и вывозят оттуда своих раненых. Он добавил, что вскоре РФ ждет новый котел, ведь продвижение ВСУ неизбежно.

Аналитики Financial Times спрогнозировали, что уже на этой неделе Вооруженные Силы Украины могут освободить Херсон.

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