Они призвали в каждом регионе создать пункт помощи по поиску военных.

Более 100 семей российских военных обратились к президенту РФ Владимиру Путину с требованием найти их сыновей, мужей и братьев, которые были отправлены на войну в Украину.

Об этом сообщает "Север Реалии".

Отмечается, что органы власти предоставляют родственникам только отписки: одни говорят, что родные живы, другие - что пропали без вести или погибли.

"Работа по поиску не ведется, поскольку они находятся в статусе пропавших без вести. Министерство обороны РФ более пяти месяцев блокирует изменение статуса военнослужащих вне зависимости от постоянно изменяющихся у них сведений. Родственникам приходится искать факты и доказывать самим, что их сын, муж в плену или погиб - так по всей стране. Уполномоченные органы плохо ведут работу, помощи от командиров военных частей нет", - говорится в письме.

Обращение родители и жены военных лично передали в приемную администрацию Путина 26 июля.

Под письмом подписалось 106 человек. Россияне также требуют создать в каждом регионе РФ пункт, где родственникам военнослужащих будут помогать с поиском живых, пленных, раненых и погибших близких, которые находятся в Украине.

Как ранее сообщал УНИАН, российских контрактников, которые не хотят воевать, держат под стражей на Луганщине.

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