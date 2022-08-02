Отец захватчика напомнил, что применение таких боеприпасов запрещено, но тот удивил его еще больше.

Российский оккупант признался, что Россия применяет в Украине запрещенные фосфорные боеприпасы.

Об этом свидетельствует перехваченный телефонный разговор, опубликованный Главным управлением разведки Минобороны Украины.

Во время общения с отцом захватчик Алексей рассказал, что россияне используют фосфорные боеприпасы, которые запускают из "Градов".

"О, фосфор полетел", - восторженно отметил оккупант, добавив, что это "комбат психанул".

Отец напомнил, что это запрещено Женевской конвенцией, но оккупант еще больше его удивил: "Папа, ты знаешь, сколько здесь всего используем, что запрещено в принципе".

Как сообщал УНИАН, ранее на железнодорожной станции "Каланчак" Херсонской области оккупанты устроили дымовую завесу и взорвали собственный поезд с техникой и боеприпасами.

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