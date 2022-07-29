Обломки от ракеты разлетелись по поселку Мироновка Светловодской громады.

Утром над Кировоградской областью украинская ПВО сбила вражескую ракету.

Об этом в Telegram сообщил председатель Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.

"156 сутки войны. Над Кировоградской областью снова вражеские ракеты. Утром над селом Мироновка Светловодской громады сработало ПВО. Сбита крылатая ракета. Она разлетелась обломками по поселку. Работает следственно-оперативная группа. Тип ракеты сейчас устанавливают", - отметил он.

Райкович также проинформировал о последствиях вчерашних "прилетов". В результате попадания двух "Калибров", по утренней информации медиков, из 25-ти госпитализированных 1 остается в очень тяжелом состоянии, 9 – в тяжелом, остальные – средней степени тяжести.

"Все стабилизированы. Под постоянным наблюдением медиков. Будем надеяться, что с ними все будет хорошо", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 28 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кропивницкому.

Райкович сообщил, что в результате обстрела погибли 5 человек, еще 26 получили ранения.

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