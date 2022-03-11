С 24 февраля полиция Житомирской области зафиксировала почти сотню нарушений, квалифицируемых как военное преступление.

Более 80 военных преступлений совершили российские войска на территории Житомирской области.

Об этом говорится на странице полиции Житомирской области в Facebook.

"На 16-й день войны по состоянию на 11 марта полицейские Житомирской области собрали сведения для материалов более 80 уголовных производств по фактам совершения военных преступлений российским агрессором на территории региона. В половине случаев собранные сведения свидетельствуют о посягательствах на территориальную целостность Украины", - пишут полицейские.

Сообщается, что полицейские территориальных подразделений выезжают и работают на местах чрезвычайных происшествий, связанных с проявлениями вражеской российской агрессии, в том числе ракетных обстрелов населенных пунктов. Фиксируются все обстоятельства и последствия, собираются и анализируются другие сведения, представляющие интерес для расследования.

В то же время за прошедшие сутки, 10 марта, в территориальные подразделения полиции Житомирщины поступили около 800 сообщений, каждое четвертое из которых носило информационный характер. Полицейские провели проверку около 300 человек.

Напомним, Россия может усилить террористические методы ведения боевых действий.

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