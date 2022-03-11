Но морально-психологическое состояние противника крайне низкое.

Существует высокая вероятность усиления Россией террористических методов ведения боевых действий в Украине.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Отмечается, что противник продолжает ведение наступательной операции против Украины. Вместе с тем основных целей по захвату определенных городов и территорий российские захватчики не достигли.

"Существует высокая вероятность усиления Российской Федерацией террористических методов ведения боевых действий, нанесения ракетно-бомбовых ударов по объектам гражданской инфраструктуры, жилым районам, устрашения местного населения, проведения информационных, психологических акций с целью подрыва доверия населения к представителям государственной власти на местах, распространения дезинформации, захвата местного населения в заложники", - отмечается в сообщении.

Также отмечается, что части и подразделения оккупационных войск не оставляют попыток продолжить наступление на всех направлениях. Для этого проводят мероприятия по формированию и налаживанию резервов на территории России.

"Значительная часть российских подразделений восстанавливают боеспособность", - отметили в Генштабе.

Кроме того, противник пытается наладить логистическое обеспечение частей и подразделений, ведущих боевые действия.

В Генштабе также подчеркнули, что российские оккупанты продолжают проводить воздушную разведку позиций украинских военнослужащих в Донецком, Таврическом, Южнобугском и Бессарабском операционных районах.

"С целью втягивания Республики Беларусь в войну против Украины противник прибегает к провокационным действиям. По имеющейся информации, авиация ВКС РФ нанесла удар по населенным пунктам на территории Республики Беларусь, находящихся вблизи государственной границы Украины. С целью маскировки Российская Федерация осуществила атаку из воздушного пространства Украины", - констатировали в Генштабе.

Отмечается, что Вооруженные силы Украины в тесном взаимодействии с другими составляющими сектора безопасности и обороны и дают достойный отпор оккупантам, нанося ему значительные потери в живой силе и военной технике.

"Морально-психологическое состояние противника крайне низкое", - констатировали в Генштабе и добавили, что противник деморализован, на отдельных позициях оккупанты сдаются в плен.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты всерьез рассматривают возможность взорвать склады аммиака в Харьковской области, чтобы обвинить в этом ВСУ.

Также 10 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Российская Федерация готовит еще одну "ужасную операцию под чужим флагом".

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