Погода сильно повлияла на ход действий на фронте.

Депутат Запорожского областного совета, волонтер Сергей Лишенко рассказал о боях, которые сейчас ведутся за выступление Работино-Новопрокоповка. В целом на этом направлении стало легче, однако это может быть временный перерыв, после которого снова последует активизация боев.

"В последние дни снизилась активность врага. Оккупанты проводят там определенную разведку боем, но это уже не та активность, что была несколько месяцев назад. Если раньше, это было до 10 или 12 атак в сутки, с целью выбить защитников, то сейчас это 2 или 3 атаки в день. Они не той степени активности, что были раньше", - отметил он в эфире "Эспрессо".

По его словам, активность врага уменьшилась из-за влияния нескольких факторов. Главный из них - это погода.

Видео дня

"Также, по имеющейся информации, частично, определенные силы РФ были переброшены из Запорожской области на Авдеевское и Херсонское направление. Их использовали для штурма Крынок, поэтому немного уменьшилась концентрация войск", - добавил депутат облсовета.

Кроме того, захватчики стали меньше использовать технику во время атак.

"Техническое обеспечение армии РФ на Запорожском направлении немного снизилось, но непонятно с чем это связано. Вероятно, это из-за необходимой модернизации, ремонта или они просто спрятали технику", - сказал Лишенко.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Генштаб, за прошедшие сутки на Запорожском направлении ВСУ отбили 3 атаки оккупантов западнее ивового. Российские захватчики установили мины на территории временно оккупированной Запорожской АЭС.

По состоянию на сегодня потери России в войне против Украины достигли уже 375 270 человек.

Вас также могут заинтересовать новости: