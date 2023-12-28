Также аналитики озвучили прогноз, что будет, если Запад не даст оружия Украине.

Российские оккупанты продвинулись в западную часть Запорожской области и отбили позиции, которые ВСУ заняли во время контрнаступления летом.

Как говорится в свежем отчете Института по изучению войны (ISW), вероятно, это произошло после того, как ВСУ отошли на зиму на более защищенные позиции возле Роботино.

Кадры с геопривязкой показывают, что оккупанты продвинулись к западу от Вербового (9 км к востоку от Роботино). По оценке ISW, взятие Украиной этих позиций в августе этого года было тактически значимым, поскольку могло позволить ВСУ начать действовать мимо самых плотных российских минных полей и последующих российских оборонительных барьеров. При этом аналитики не считают, что переход этих позиций к оккупантам особенно важен и значим в настоящее время.

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"Недавние наступления РФ на западе Запорожской области, тем не менее, подтверждают оценку ISW о том, что текущая позиционная война в Украине не является тупиковой ситуацией, поскольку баланс может быть нарушен в любом направлении решениями, принятыми на Западе или в РФ, и ограниченные российские достижения могут стать значительными, особенно если Запад прекратит военную помощь Украине", - констатировали аналитики.

Война в Украине: новости

За сутки 27 декабря произошло 56 боевых столкновений на фронте. По данным Генштаба, в частности, наши военные вчера отбили 15 атак восточнее Новобахмутовки, Авдеевки и 17 атак возле Северного, Первомайского и Невельского.

Кроме того, ВСУликвидировали на фронте еще более 900 российских оккупантов. Общие боевые потери противника за время полномасштабного вторжения среди личного состава ориентировочно составили около 356 тыс. 670 (+920 за сутки) человек.

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