ВСУ уничтожили 10 ББМ, 14 артсистем, 3 танка и много другой техники врага.

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки, 19 января, ликвидировали на фронте 750 российских военных.

Как сообщает Генштаб, по состоянию на сегодня потери России в войне против Украины достигли уже 375 270 человек.

Также наши войска уничтожили много вражеской техники:

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танков ‒ 6171 (+4);

боевых бронированных машин ‒ 11455 (+10);

артиллерийских систем – 8868 (+14);

РСЗО – 967 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6934 (+5);

автомобильной техники и автоцистерн - 11848 (+17);

специальной техники ‒ 1389 (+5).

При этом не изменилось количество уничтоженных самолетов (331), вертолетов (324), кораблей и катеров (23), РСЗО (966), крылатых ракет (1818), средств ПВО (654), а также подводных лодок (1).

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Как сообщал Генштаб в утренней сводке, 19 января состоялось 103 боевых столкновений на фронте.

Наша авиация нанесла удары по 1 району сосредоточения личного состава оккупантов, а ракетные войска уничтожили четыре артиллерийских средства.

По мнению аналитиков ISW, россияне планируют перейти к локальных штурмов по всей линии фронта. Таким образом враг хочет заставить наше командование расходовать сбереженные резервы, но не смогут достигать значительных территориальных успехов.

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