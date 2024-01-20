Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки, 19 января, ликвидировали на фронте 750 российских военных.
Как сообщает Генштаб, по состоянию на сегодня потери России в войне против Украины достигли уже 375 270 человек.
Также наши войска уничтожили много вражеской техники:
- танков ‒ 6171 (+4);
- боевых бронированных машин ‒ 11455 (+10);
- артиллерийских систем – 8868 (+14);
- РСЗО – 967 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6934 (+5);
- автомобильной техники и автоцистерн - 11848 (+17);
- специальной техники ‒ 1389 (+5).
При этом не изменилось количество уничтоженных самолетов (331), вертолетов (324), кораблей и катеров (23), РСЗО (966), крылатых ракет (1818), средств ПВО (654), а также подводных лодок (1).
Война в Украине - последние новости
Как сообщал Генштаб в утренней сводке, 19 января состоялось 103 боевых столкновений на фронте.
Наша авиация нанесла удары по 1 району сосредоточения личного состава оккупантов, а ракетные войска уничтожили четыре артиллерийских средства.
По мнению аналитиков ISW, россияне планируют перейти к локальных штурмов по всей линии фронта. Таким образом враг хочет заставить наше командование расходовать сбереженные резервы, но не смогут достигать значительных территориальных успехов.