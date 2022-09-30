В настоящее время известно о 23 погибших и 28 раненых в результате ракетного удара России по гражданской гуманитарной колонне на выезде из Запорожья на временно оккупированную территорию.

В Запорожской области 1 октября объявлено днем траура по погибшим во время ракетного удара оккупантов.

Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

"В связи с трагедией и с целью чествования памяти погибших 1 октября объявляется днем траура в Запорожской области... Оккупанты нанесли удар по беззащитным украинцам. Это очередной теракт страны-террориста", - подчеркнул он. Видео дня

Старух напомнил, что в настоящее время известно о 23 погибших и 28 раненых.

Враг нанес ракетный удар по Запорожью

Около 07: 00 30 сентября Россия нанесла ракетные удары по Запорожью. Враг выпустил 16 ракет, четыре из которых попали в район авторынка и по гражданской гуманитарной колонне на выезде из города на временно оккупированные территории.

Люди, которые стояли в очереди, планировали забрать своих родственников или отвезти гуманитарную помощь.

По состоянию на 09:30 сообщалось о 23 погибших и 28 раненых в результате ударов.

Война в Украине: последние новости

Продолжается контрнаступление ВСУ на востоке и юге страны в информационной тишине. Однако глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что защитники "уверенно шагают вперед", и надеется в ближайшее время получить позитивные новости.

Этой ночью враг атаковал Одесскую и Николаевскую области. По Николаевщине было направлено пять дронов-камикадзе, два из которых попали: один - в админздание, другой - в объект критической инфраструктуры.

В результате ночного удара по Николаеву ранения получили 8 человек.

Над Одесским заливом силами противовоздушной обороны сбито 2 дрона камикадзе на подлете к Одессе.

Враг нанес ракетный удар по Днепру. Ракеты попали в транспортное предприятие - горит админздание и 50 автобусов.

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