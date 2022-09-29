Глава Луганской ОВА надеется в ближайшее время получить очень позитивные новости.

На Луганщине ожидаем хорошие новости с фронта. ВСУ уверенно шагают вперед.

Об этом сказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в интервью "Единым новостям" общенационального телемарафона.

"Я бы не очень хотел комментировать сейчас те события, которые происходят на фронте потому, что они активно там проходят. Какой информацией мы можем только навредить нашим военным, поэтому будем только помогать. Дождемся официальной информации от Генштаба. У нас более тяжелая ситуация, чем на Харьковском направлении. У нас уже нет эффекта неожиданности. Скажу одно: ВСУ, как и запланировано, все делают, двигают. Надеюсь, что в ближайшее время мы получим очень позитивные новости", - отметил Гайдай.

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По его словам, на подконтрольной Украине территории Луганщины идут боевые действия, никто никуда не отходит.

"Это тот кусочек Луганщины, который врагу так и не удалось окончательно захватить и контролировать. И все заявления того же самого Шойгу, что вся Луганская область захвачена, как раз благодаря этой территории и были опровергнуты. Наверное, мы там поставим огромную награду, даже две. Поскольку, если помните, то была молниеносная Белогоровская операция со стороны ВСУ", - напомнил Гайдай.

Война в Украине: что сейчас происходит на фронте

Продолжается контрнаступление украинских сил на юге и востоке страны. В ответ на поражение оккупационной армии в Харьковской области Путин объявил частичную мобилизацию в России.

Оккупанты сейчас сосредоточили усилия на захвате Донецкой области. Несмотря на это, за сутки подразделения ВСУ отбили вражеские атаки в районах населенных пунктов Соледар, Курдюмовка, Зайцево, Новомихайловка и Первомайское.

Как сообщал УНИАН, 10 сентября Гайдай заявил, что оккупанты массово бегут из Луганщины на фоне контрнаступления ВСУ со стороны Харьковской области. По его словам, в Сватово среди оккупантов и коллаборантов паника. Предатели и крупные эшелоны техники покинули город. Кроме того, он заявил, что украинские воины уже на подступах к Кременной и на окраинах Лисичанска.

Также Гайдай сообщал, что российские войска вышли из Кременной вместе с коллаборантами, но ВСУ там еще нет.

Гайдай надеется, что в ближайшее время начнется полномасштабная деоккупация Луганской области.

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