Спасатели деблокировали женщину в разрушенном жилом доме.

ГСЧС деблокировали женщину в разрушенном вражеским ударом жилом доме Николаева, восемь человек получили ранения.

Об этом в своем Telegram сообщил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"ГСЧС деблокировали женщину. Она жива. 8 раненых. Сверяем списки жильцов", - сообщил он.

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Как сообщал УНИАН, этой ночью городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил, что враг обстрелял жилой квартал Николаева, под завалами дома находятся люди.

Он подтвердил информацию о "прилете" ракеты в спальный район города.

"Российские террористы обстреляли обычный жилой квартал. Попадание в жилой дом. Под завалами люди. Также на месте возник сильный пожар", - говорится в сообщении мэра.

Впоследствии стало известно, что враг атаковал Одесскую и Николаевскую дронами-камикадзе. По Николаевщине было направлено 5 дронов, два из которых попали.

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