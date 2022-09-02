По словам одного из захватчиков, нужна тяжелая техника, а ее уже давно уничтожили.

Российский оккупант жалуется, что "вторая армия мира" не может атаковать Вооруженные силы Украины. Всю тяжелую технику "расх*ярили".

Об этом он заявил во время телефонного разговора, который удалось перехватить ГУР.

По словам захватчика, командиры обещают ии отпуска, но с перспективой возвращения на фронт. Женщину, похоже, не очень интересуют новости о ротации, ведь она "устала от войны".

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Россиянка: Когда вы уже добьете этих шакалов еб*чих, тварей? Уже слов нет на них. Пид*ры, бл*дь.

Оккупант: Да, тут просто уже сил нет них*я, еб*ть. Силы то есть, но, бл*дь... Мы бы уже давно их выбили их нах*й. Но у нас, бл*дь, видишь техники них*я нет, а на своих консервных банках мы, бл*дь, х*й проедем. Нас прошьют.

По словам оккупанта, нужна тяжелая техника, а ее уже всю "расх*ярили".

Как ранее сообщал УНИАН, российский захватчик пожаловался своему товарищу, что ситуация на фронте тяжелая. Среди оккупантов много раненых, в том числе и тяжелых. Связи с командованием уже вскоре не будет, поскольку средства связи садятся.

При этом он отметил, что должна подойти какая-то помощь, но "они не могут пробиться". Между тем по меньшей мере трое тяжелых раненых не могут дождаться помощи, а все остальные сидят частично без связи и вообще без еды.

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