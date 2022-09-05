Более 200 человек оккупанты до сих пор удерживают в застенках.

На временно оккупированных территориях Запорожской области продолжается подавление любых проявлений воли, людей похищают и содержат в застенках.

Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух в эфире информационного телемарафона 4 сентября.

"На оккупированных территориях продолжается весь комплекс мер террористических, которые исповедует оккупационная власть - это подавление любых проявлений воли. Людей похищают, почти 500 человек у нас уже фактов подтвержденных, более 200 человек, к сожалению, находятся до сих пор в застенках. И это во всех наших громадах, непосредственно на оккупированных территориях такая ситуация", - акцентировал Старух.

Видео дня

Он добавил, относительно ситуации с обучением детей на временно оккупированных территориях Запорожской области.

"Также (оккупанты - УНИАН) пытаются заставить коллаборировать учителей, чтобы они начали обучение детей. На оккупированных территориях есть школы которые не работают, 40 школ почти из 400, не работают вообще, нет с ними связи", - подчеркнул Старух.

Председатель Запорожской областной ОВА отметил что люди, которые выехали из временно оккупированных территорий области на подконтрольную Украине территорию, обучают детей в онлайн формате.

"Часть школ, люди выехали на подконтрольную Украине территорию и занимаются с детьми онлайн. В связи с тем, что у нас линия фронта рядом, то было принято решение, мы все это обсуждали и с родителями, и с учителями, учиться онлайн. И все школы наши на неоккупированных территориях учатся онлайн", - пояснил Старух.

Ранее в Генштабе заявили, что в оккупированных районах Запорожской области российские захватчики живут в школах.

Вас также могут заинтересовать новости: