Во дворе школы враг размещает военную технику, используя детей для прикрытия.

В оккупированных районах Запорожской области российские военные живут в школах, где учатся дети.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00.

"Стал очевидным тот факт, почему российские захватчики так упорно пытались начать учебный год на временно захваченных территориях. Так, в здании школы населенного пункта Орлянское Запорожской области на первом этаже проживает около 70 оккупантов, в то время когда на втором этаже учатся дети, в том числе первоклассники, а во дворе школы размещена военная техника противника", - рассказали в Генштабе.

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Отмечается, что учебный процесс начался с 1 сентября, и подобная ситуация наблюдается в большинстве школ и детских садах области.

"Враг цинично использует наших детей для прикрытия", - говорится в сводке.

Вместе с тем, отмечается, что несмотря на попытки оккупантов и их приспешников значительная часть учебных заведений так и не начала работу в очном формате.

"Не сработали и организованные коллаборантами пропагандистские мероприятия по случаю Дня знаний с участием российских чиновников", - добавили в Генштабе.

Как сообщал УНИАН, ранее советник мэра Мариуполя заявил, что российские оккупанты превратили местные школы в филиалы ГУЛАГа: детей обыскивают, а родителей не пропускают.

По словам Петра Андрющенко, дети входят в школы через обыск с металлодетектором. Им запрещено разговаривать на тему войны и делиться воспоминаниями о пережитом. На стенах везде развешаны новые правила, требования и запреты.

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