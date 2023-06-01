Россияне усилили патрули на оккупированной территории Херсонской области.

Российские захватчики изымают украинские водительские удостоверения и документы на транспортное средство у владельцев автомобилей на временно оккупированной территории Херсонской области.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления. Отмечается, что россияне усилили патрули на оккупированной территории Херсонской области.

"Россияне останавливают гражданские авто на блокпостах и проверяют документы у водителей. Если водитель предъявляет украинские документы, то оккупанты их изымают, а владельца документов заносят в специальные списки", – говорится в сообщении.

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Что происходит на оккупированных территориях

На временно оккупированную территорию Запорожской области россияне привезли дагестанский ОМОН. Силовики будут работать над выявлением партизан. Отмечается, что их также планируют сделать костяком для создания ОМОНа на оккупированной территории области.

Кроме того, россияне придумали новые способы террора населения оккупированных территорий. Так, в Ялте в Крыму захватчики отбирают недвижимость у людей без российского гражданства. В то же время в Станице Луганской "бюджетникам" угрожают лишением зарплаты.

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