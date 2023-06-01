Россияне привезли на временно оккупированные территории Запорожской области представителей отряда милиции особого назначения (ОМОН) из Республики Дагестан.
"Оккупанты планируют использовать их в качестве костяка для создания подразделения ОМОН на временно оккупированных территориях Запорожья. Таким образом россияне надеются побороть партизанское движение на временно оккупированных территориях", – сообщает Центр национального сопротивления.
В то же время там подчеркнули, что эти меры не помогут захватчикам побороть партизан.
Ситуация на оккупированных территориях Украины
В оккупированном Крыму российские захватчики минируют крупнейший на полуострове завод "Крымский титан" недалеко от Армянска. Движение "АТЕШ" предупреждает, что оккупанты могут прибегнуть к провоцированию экологической катастрофы, чтобы обвинить в ней Украину.
Тем временем работники временно оккупированной Запорожской атомной электростанции, которая находится в Энергодаре, предупредили об ужасной катастрофе, последствия которой будут хуже "Фукусимы". По их словам, на станции растет присутствие российских военных. Не исключено, что враг может в очередной раз нарушить работу станции, проведя "атаку под чужим флагом".