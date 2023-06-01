Их планируют использовать в качестве костяка для создания подразделения ОМОНа на оккупированной части Запорожской области.

Россияне привезли на временно оккупированные территории Запорожской области представителей отряда милиции особого назначения (ОМОН) из Республики Дагестан.

"Оккупанты планируют использовать их в качестве костяка для создания подразделения ОМОН на временно оккупированных территориях Запорожья. Таким образом россияне надеются побороть партизанское движение на временно оккупированных территориях", – сообщает Центр национального сопротивления.

В то же время там подчеркнули, что эти меры не помогут захватчикам побороть партизан.

Видео дня

Ситуация на оккупированных территориях Украины

В оккупированном Крыму российские захватчики минируют крупнейший на полуострове завод "Крымский титан" недалеко от Армянска. Движение "АТЕШ" предупреждает, что оккупанты могут прибегнуть к провоцированию экологической катастрофы, чтобы обвинить в ней Украину.

Тем временем работники временно оккупированной Запорожской атомной электростанции, которая находится в Энергодаре, предупредили об ужасной катастрофе, последствия которой будут хуже "Фукусимы". По их словам, на станции растет присутствие российских военных. Не исключено, что враг может в очередной раз нарушить работу станции, проведя "атаку под чужим флагом".

Вас также могут заинтересовать новости: