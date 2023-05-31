Отмечается, что украинские воины ударили по российскому складу из HIMARS.

Вооруженные силы Украины уничтожили российский пункт управления зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф". Украинские защитники ударили из РСЗО HIMARS по складам оккупантов в Херсонской области.

"Вашему вниманию фото поражения пункта боевого управления ЗРК С-400 "Триумф", – говорится в сообщении Telegram-канала "Досье Шпиона".

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Отмечается, что это первое подтвержденное уничтожение ПБУ 55К6Е. Ликвидировать опасную технику оккупантов украинские бойцы смогли 20 мая 2023 года при помощи РСЗО HIMARS.

Указано, что это вторая потеря компонента С-400 с 24 февраля 2022 года. Первая была зафиксирована зимой этого года в Запорожской области. Тогда Россия потеряла пусковую установку.

Справка УНИАН. С-400 "Триумф" – зенитная ракетная система большого и среднего радиуса действия. ЗРС предназначено для поражения самолетов-разведчиков, самолетов стратегической и тактической авиации, тактических, оперативно-тактических баллистических ракет, баллистических ракет средней дальности, гиперзвуковых целей, установщиков помех, самолетов радиолокационного дозора и наведения и прочего. Комплекс обеспечивает одновременную атаку на до 80 целей с наведением до 160 ракет.

Потери России в Украине - последние новости

Силы обороны Украины ликвидировали за минувшие сутки, 30 мая, 470 российских оккупантов. Общие потери личного скалда войск РФ приближаются к 208 тысячам человек.

Кроме того, украинские защитники превратили в металлолом тысячи единиц техники россиян, в том числе 575 единиц реактивных систем залпового огня.

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