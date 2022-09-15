Ким констатирует уменьшение количества обстрелов области.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким констатирует уменьшение количества вражеских обстрелов территории области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время брифинга.

По его словам, результаты контрдиверсионных мероприятий, проводимых в Николаевской области, фиксируют почти ежедневно.

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"Вчера было очередное задержание, позавчера также задержан мужчина, целью которого был поиск систем HIMARS на территории области. У нас есть мероприятия, о которых мы не предупреждаем, есть и плановые. Однако оккупанты до сих пор имеют свою сеть, с которой мы боремся", - рассказал Ким.

Уменьшение обстрелов области он объясняет успехом подразделений Вооруженных сил Украины на юге.

"В целом за время войны Николаевщину не обстреливали лишь 29 дней, шесть из которых приходится на последние две недели, именно после уничтожения части российских зенитно-ракетных установок С-300", - отметил глава области.

Как известно, россияне неоднократно распространяли фейки о якобы уничтожении установок HIMARS в Украине. Эти заявления не подтвердила ни Украина, ни Соединенные Штаты Америки.

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие уничтожили на юге две российские пусковые установки С-300 и другую вражескую технику.

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