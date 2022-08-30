По его словам, у оккупанта есть проблема с ракетами или с техническим обслуживанием.

Председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что некоторые российские ракеты не долетают и ломаются в воздухе.

Об этом он сказал в эфире всеукраинского телемарафона.

Ким заметил, что сегодняшняя ночь в областном центре прошла достаточно спокойно, поскольку не было обстрелов.

Відео дня:

Также он добавил, что во время вчерашнего ракетного обстрела было выпущено 16 ракет, из них 12 достигли целей.

"Это говорит о том, что у оккупанта есть проблема с ракетами или с техническим обслуживанием. Сейчас мы видим, что какое-то количество ракет просто не долетает и ломается в воздухе. Как, например, та, что упала в парке у нас с неразорвавшейся боевой частью", - сказал Ким.

Напомним, в последствие обстрела Николаева российскими оккупантами 29 августа погибли два человека и 24 получили ранения.

Наступление ВСУ на юге: что известно

Как сообщал УНИАН, 29 августа ВСУ прорвать первую линию обороны россиян в Херсонской области.

Стало известно, что оккупанты начали бежать: 109-й полк так называемой "ДНР" отошел со своих позиций в Херсонской области, а русские десантники, которые были их поддержкой, бежали с поля боя.

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