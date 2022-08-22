Кроме того, вражеская армия уменьшилась по меньшей мере на 20 оккупантов.

За прошедшие сутки украинские воины на юге уничтожили две российские пусковые установки С-300, корпусную самоходную пушку "Гиацинт-С" и самоходную гаубицу "Мста-С".

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

По предварительным данным, вражеское войско уменьшилось на 20 оккупантов. Также уничтожена радиолокационная станция подсветки и наведения, мобильный радиолокационный комплекс обнаружения аэродинамических и баллистических объектов "Небо-М", 2 буксируемых миномета 120-го калибра, 3 единицы бронированной техники.

Украинская авиация нанесла два удара по опорному пункту, скоплению живой силы, вооружения и техники в районах Александровки и Бурхановки.

Кроме того, отмечается, что ВСУ "откорректировали пропускную способность Каховского моста".

"В рамках выполнения огневых задач ракетно-артиллерийскими подразделениями усилен огневой контроль и откорректирована пропускная способность Каховского моста", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 19 августа на Херсонщине украинские военные попали в Каховский мост, который российские оккупанты только что восстановили.

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