Так называемые оккупационные власти продолжают оказывать давление на местное население, в частности на наименее защищенные слои.

В Луганской области российские оккупанты лишили людей возможности получать пенсии и другие социальные выплаты путем отключения банкоматов.

Таким образом, так называемые оккупационные власти продолжают оказывать давление на местное население, в частности на наименее защищенные слои. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"В населенных пунктах Сватовского района захватчики лишили возможности людей получать пенсии и другие социальные выплаты путем отключения банкоматов", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что пенсионерам и другим категориям населения, нуждающимся в социальной защите, предложено получать выплаты наличными в определенные дни, однако из-за такой организации люди в основном физически не могут получить деньги.

Война в Украине - российская оккупация

Как сообщал УНИАН, издание CNN опубликовало материал, в котором рассказывается о том, как Россия заранее спланировала и финансировала центры для пыток в Украине. Отмечается, что в тюрьмы в первую очередь попадали люди, имевшие отношение к украинским государственным органам или гражданскому обществу - активисты, журналисты, госслужащие и учителя.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в январе сообщил, что российские оккупанты запугивают жителей Луганской области и создают новые застенки. В частности, захватчики планировали создать семь тюрем на временно оккупированной части Луганской области, куда будут сажать тех, кто откажется воевать.

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